Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 27 en France - The Last of Us Part II toujours au top

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 27 (du 29 juin au 3 juillet ) qui nous est proposé, avec une première place toujours occupée par la concurrence.

Sans sorties majeures cette nouvelle semaine, le classement ne change quasiment pas par rapport à celui dévoilé la semaine dernière. The Last of Us Part II reste en tête des ventes, suivi par Animal Crossing : New Horizons et Mario Kart 8 Deluxe. Seul changement à l'horizon, Ring Fit Adventure est passé en 4ème position, suivi par 51 Worldwide Games.

Le top 5 des meilleures ventes de #JeuxVidéo en France en S27 est disponible ! Découvrez-le ici https://t.co/9z8YtXDcjr #GSD pic.twitter.com/rsiLWqd0jl — SELL (@SELL_JeuxVideo) July 13, 2020

Source : Sell