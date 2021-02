Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 05 en France - Mario Kart 8 Deluxe premier du classement pour la 5ème fois consécutive

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine n°5 de l'année 2021 (du 1er au 7 février ) qui nous est proposé avec une Mario Kart 8 Deluxe qui est pour la 5ème fois consécutive premier de ce classement.

Il rafle tous les prix depuis le début de cette année 2021, nous parlons bien évidemment de Mario Kart 8 Deluxe qui se dresse à la première position dans ce classement hebdomadaire. Un exploit rare d'autant plus que le jeu est sorti il y a presque 4 ans de cela . Dans un second temps, c'est Animal Crossing : New Horizons qui pique la vedette de ce podium suivi de Ring Fit Adventure qui arrive à la troisième place. Nous nous écartons ensuite du peloton Nintendo pour nous diriger vers Sony avec Call of Duty : Black Ops Cold War à la quatrième position rattrapé de près par FIFA 21 dans sa version PS4 à la cinquième place.

La question que l'on peut se poser c'est est-ce que quelqu'un va-t-il réussir à détrôner l'inébranlable Mario Kart 8 Deluxe dans les semaines à venir ?