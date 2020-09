Animal Crossing : New Horizons - Découvrez les changements liés au mois de septembre

Animal Crossing : New Horizons demeure un incontournable de la Nintendo Switch, et le géant japonais compte bien miser sur le long terme avec son titre. Septembre étant enfin là, l'heure est venu pour les joueurs de faire le point sur les nouveautés à venir. Nous pourrons ainsi retrouver de nouvelles espèces d'insectes et de poissons, mais aussi un nouveau type de récolte : les glands et les pommes de pin. Ces éléments seront essentiels pour préparer une toute nouvelle série de meubles saisonniers.

Vous trouverez un récapitulatif de toutes ces nouveautés dans la dernière vidéo mise en ligne par Nintendo.