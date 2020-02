Animal Crossing : New Horizons - Arrivage massif de visuels

Après une mise à jour massive du press kit Animal Crossing : New Horizons mis à disposition par Nintendo Allemagne, et relayée par le site animalcrossingworld, nous pouvons avoir un aperçu d'une bonne partie des animaux qui feront office de voisins durant notre nouvelle aventure dans les îles. Si comme chaque épisode on aura le droit à notre quota de nouvelles têtes, d'anciens personnages emblématiques comme Clara, Apollon, Blanche ou encore Hélaine pour ne citer qu'eux se sont offert un petit lifting pour s'offrir une place sur ce nouvel opus dédié à la Nintendo Switch.

En attendant d'embarquer dans Animal Crossing : New Horizons le 20 mars prochain , nous vous laissons découvrir ci-dessous plus d'une centaine de nouveaux visuels.