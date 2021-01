Animal Crossing : New Horizons plus fort que Call of Duty et Fifa en 2020 en France

Depuis près d'une décennie, le classement annuel des meilleures ventes de jeux vidéo en France est dominé par Call of Duty et Fifa. Cependant, si on en croit Philippe Lavoué, Directeur général de Nintendo France (qui s'est exprimé dans le Figaro.fr) il semblerait qu'en 2020 les deux mastodontes d'Activision et EA se soient fait voler la première place par Animal Crossing : New Horizons ! Un véritable exploit compte tenu que le jeu de Nintendo n'est pas multiplateforme contrairement aux deux autres. Il faut d'ailleurs noter que Philippe Lavoué ne compte que les ventes physiques (d'après le classement Gfk ) et que les ventes numériques ne sont donc pas encore englobées. Il ne donne aussi aucun chiffre même si on peut penser (en se basant sur les ventes habituelles de Fifa) que le jeu de Nintendo a du s'écouler à, au moins, plus d'un million d'exemplaires en France (sachant qu'en novembre dernier , Nintendo déclarait avoir écoulé près de 26 millions d'exemplaires dans le monde en seulement six mois !)

Il semble de tout façon déjà évident qu'Animal Crossing : New Horizons est devenu un véritable phénomène de société, porté (d'une certaine façon) par la crise sanitaire mondiale et les confinements à répétition qui ont permis à la licence de rencontrer un public qui jusque-là ne la connaissait pas. Dans la foulée, on a d'ailleurs la confirmation que si au cours des premiers mois de sa commercialisation, ce sont les adultes, jeunes et moins jeunes qui ont fait le succès d' Animal Crossing, depuis, les enfants et les familles leur ont emboité le pas.

Source : Lefigaro