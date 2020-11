Animal Crossing : New Horizons s'écoule à 26 millions d'exemplaires en six mois et se classe déjà deuxième meilleure vente sur Nintendo Switch

Ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Sorti le 20 mars 2020 alors que le monde entier entrait dans une période de confinement dont il n'est finalement pas encore sorti, Animal Crossing : New Horizons ne pouvait pas mieux tomber avec sa promesse "d'évasion" et ses mécanismes de gameplay nécessitant non seulement du temps mais aussi des sessions de jeu régulières. Ainsi, alors que la licence était peu connue si ce n'est des joueurs et des aficionados, elle est désormais installée dans l'imaginaire collectif et pour longtemps associée à cette crise à l'ampleur inédite.

A l'occasion de la publication des derniers résultats financiers de Nintendo (voir ici) on découvre qu'au cours des trois derniers mois, Animal Crossing s'est écoulé à 14,27 millions d'exemplaires dans le monde. Un chiffre ahurissant qui permet au titre de se hisser en à peine plus de six mois à la seconde place du podium des meilleures ventes sur Nintendo Switch avec un total de 26,04 millions d'unités (la première place restant pour le moment à Mario Kart 8 Deluxe avec 28.99 millions d'exemplaires.) Une performance assez incroyable qui contribue à la croissance globale des ventes de jeux sur Nintendo Switch et stimule aussi les ventes de consoles.

Source : Nintendo