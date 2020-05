Animal Crossing : New Horizons : un fan imagine un amiibo Raymond

Raymond est décidément l'une des nouvelles têtes d'affiche d'Animal Crossing : New Horizons puisque non seulement on le retrouve numéro 1 de certains sondages désignant les habitants préférés des joueurs (voir ici) mais aussi parce qu'il inspire de nombreuses réalisations aux joueurs les plus créatifs (et doués- voir là.) En attendant que Raymond devienne la vedette de son propre jeu, un joueur a eu l'idée de le transformer en un amiibo plus vrai que nature, allant même jusqu'à lui confectionner une boîte (là encore très réaliste !)

Alors on ne sait pas si Raymond deviendra un jour un vrai amiibo mais vous pouvez vous faire une première idée de ce à quoi il pourrait ressembler grâce aux images de cet excellent fan-made.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.