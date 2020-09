Animal Crossing : New Horizons - la mise à jour d'Halloween annoncée et datée

Nous y sommes, la mise à jour d'Halloween pour Animal Crossing : New Horizons vient de nous être entièrement dévoilée en vidéo. En effet, nous apprenons aujourd'hui sur la chaîne Youtube officielle de Nintendo, qu'Animal Crossing : New Horizons recevra une mise à jour gratuite aux couleurs d'une des plus célèbres festivités à savoir Halloween à partir du 30 septembre 2020 . Dans cette nouvelle mise à jour vous retrouverez :

Préparatifs d'Halloween : Achetez des bonbons pour 120 clochettes à la Boutique Nook afin de les offrir à vos habitants et vos amis.

: Achetez des bonbons pour 120 clochettes à la Boutique Nook afin de les offrir à vos habitants et vos amis. Fabriquez des objets avec des citrouilles : Faites pousser des citrouilles et utilisez-les pour en faire des objets à l'aide de votre atelier.

: Faites pousser des citrouilles et utilisez-les pour en faire des objets à l'aide de votre atelier. Déguisez-vous : Des costumes aux couleurs d'Halloween seront disponibles à l'achat dans la boutique Sœurs Doigts de fée. De plus, il vous sera possible de changer la couleur de votre peau/yeux à votre guise grâce à un miroir.

: Des costumes aux couleurs d'Halloween seront disponibles à l'achat dans la boutique Sœurs Doigts de fée. De plus, il vous sera possible de changer la couleur de votre peau/yeux à votre guise grâce à un miroir. Halloween ( 31 octobre entre 17 : 00 et 00 : 00 ) : C'est l'heure de faire vos plus grosses farces. De plus, faites la rencontre de Jacqu'O l'empereur d'Halloween sur votre île.

( ) : C'est l'heure de faire vos plus grosses farces. De plus, faites la rencontre de Jacqu'O l'empereur d'Halloween sur votre île. Partagez de bons moments : Invitez vos amis, déguisez-vous et utilisez des mimiques exclusives à l'événement et amusez-vous !

Ce n'est pas tout, Nintendo nous donne rendez-vous vers la fin novembre 2020 pour célébrer tous ensemble l'arrivée des fêtes de fin d'année via une toute nouvelle mise à jour gratuite.

Si cela vous intéresse, retrouvez la vidéo résumant cette mise à jour ci-dessous. Que pensez-vous de ce nouveau contenu ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

Halloween approche ! Il y aura plein de choses à découvrir dans cette nouvelle mise à jour* gratuite d'Animal Crossing: New Horizons, disponible dès le 30 septembre !

