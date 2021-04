Animal Crossing, Mario Kart Live et Hades récompensés aux 24eme DICE Awards

Les 24eme cérémonie des DICE Awards organisée aux Etats-Unis par l'Académie des arts et des sciences interactives (AIAS) et qui vise à récompenser les "logiciels de divertissement" vient de décerner ses trophées pour l'année 2020.Deux jeux Nintendo y ont été distingués : Animal Crossing : New Horizons comme meilleur jeu familial devant Astro's Playroom, Dreams, Fall Guys and Sack Boy, et, plus étonnant, Mario Kart LIVE : Home Circuit comme meilleur jeu de course , coiffant au poteau des jeux comme Dirt5 et F1 2020.

Quant au jeu de l'année après Zelda Breath of The Wild en 2017 , God of War en 2018 et Untitled Goose Game en 2019, c'est Hades qui a été couronné. Après les BAFTA, le jeu (déjà) culte de Supergiant Games triomphe une nouvelle fois en remportant pas moins de cinq prix. Plus d'infos sur la page (en anglais) de l'évènement.

Source : Interactive