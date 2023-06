Mario Kart 10 teasé dans Super Mario Bros. Le Film ?

Attendu depuis des années , Super Mario Bros. Le Film est finalement sorti dans les cinémas du monde entier ou il réalise actuellement un véritable carton que certains médias qualifient d'inattendu. Déjà disponible à l'achat sur les plateformes dédiées aux Etats-Unis (avant une sortie en DVD et Blu-Ray dans quelques jours- sachant qu'en Europe, il faudra "attendre" le mois d'août ) le film va pouvoir être vu et revu, histoire de tenter de capter tous les "easter eggs" qui y sont cachés. Il faut dire que le film est un festival de références qu'il semble bien impossible de repérer en un seul visionnage. Nous ne sommes donc pas à l'abri de découvrir quelques secrets bien cachés dans les jours et semaines à venir... En attendant, un fan, membre du forum Reddit, a fait une découverte sur une des images promotionnelles du film. Il a manifestement de bons yeux (autant vous prévenir). Il a repéré une petite inscription sur l'un des tuyaux du van (déjà culte) des frères Mario. En effet, on peut à priori y lire la référence suivante : MK10500N qu'il a traduit par MK10 SOON soit Mario Kart 10 bientôt ! Bon ok, officiellement, nous n'en sommes qu'à Mario Kart 8 Deluxe mais Nintendo peut aussi considérer Mario Kart Tour ou même Mario Kart LIVE : Home Circuit comme l'épisode 9 (ou être nul en maths). Bon, cela peut aussi être une extrapolation totalement folle comme Internet aime en faire. Quoiqu'il en soit, tôt ou tard, on peut parier qu'il y aura un Mario Kart 10... Reste à savoir si ce sera le prochain. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est sorti depuis le 5 avril 2023 . Retrouvez notre test critique complète ICI et l'avis de la rédaction LA

Source : Reddit