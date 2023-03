Le van (déjà) culte de Mario et Lugi de Super Mario Bros. le Film repéré à Londres

Super Mario Bros. Le Film débarque le mois prochain sur les grands écrans du monde entier et Nintendo poursuite sa campagne de promotion en attendant le NINTENDO DIRECT spécial prévu demain . Ainsi, ce week-end, lors du Comic Con de Londres, les visiteurs ont eu la surprise de tomber nez à nez avec le fameux van des frères Mario tel qu'on le voit dans le film ! Pour rappel, au début du film les frères Mario sont des plombiers qui officient à Brooklyn et interviennent sur demande dans leur petite camionnette jaune comme on peut le voir dans leur vrai-faux clip de promotion (voir ici et ci-dessous). Cette petite camionnette qui devrait faire fureur en produit dérivé lors de la sortie du film a donc été reproduite grandeur nature pour les besoin de la promotion du film. retrouvez des images de ce van ci-dessous dont vous apprécierez à coup sûr les détails, avec la plaque des frères Mario, les autocollants et même les traces de boue !

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 5 avril 2023 . Le 9 mars prochain , ne manquez pas le NINTENDO DIRECT spécial qui nous permettra de découvrir l'ultime bande annonce de Super Mario Bros. Le Film- voir ici pour les détails

Source images : @Aiden1291

