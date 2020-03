Shigeru Miyamoto évoque le nouveau film d'animation Super Mario

Pendant longtemps les jeux vidéo ont été très mal adaptés au cinéma (a quelques exceptions près) et dans le genre, le film Super Mario Bros réalisé en 1993 par Annabel Jankel et Rocky Morton en est un bon exemple. Pourtant tout n'était pas a jeter dans ce film à l’audacieuse esthétique clip vidéo des années 90 mais le mélange de blagues potaches très premier degré avec un parti pris réaliste ne fonctionnait tout simplement pas.

A l'époque, le film fut tellement mal reçu par la critique et le public qu'il devait mettre un sérieux coup de frein à la carrière d'Annabel Jankel et Rocky Morton et surtout rendre Nintendo rétif a toute utilisation de ses personnages hors de leurs jeux vidéo. Il faudra attendre plus de vingt ans pour que cela change et que Nintendo se décide enfin à viser grand, en faisant de ses personnages ce qu'ils sont en réalité déjà, des icônes de la culture populaire.

Avec un angle d'attaque proche de celui de Disney, qui vise le même public, Nintendo est bien décidé désormais à investir de nouveaux champs d'action impliquant les jeux mobiles, les parcs d'attraction et bien sûr aussi, les films. Ainsi après Pikachu et Sonic, c'est Mario qui va avoir droit lui aussi à sa superproduction hollywoodienne à la différence qu'il s'agit cette fois d 'un film d'animation produit par Illumination Entertainment à qui l'on doit les gros succès suivants : Moi, Moche et Méchant, les Minions ou encore Comme des Bêtes... Mais après l'échec du film des années 90 , comment Nintendo et surtout Shigeru Miyamoto, se sont-ils laissés convaincre ?

Dans son entrevue fleuve avec Famitsu, Shigeru Miyamoto explique que tout a commencé lorsque Nintendo s'est associé avec Universal pour les parcs à thème Super Nintendo World- voir ici. C'est là que Chris Meledandri , le PDG d'Illumination (qui appartient à Universal) a demandé à rencontrer le "Maître". Le producteur était très excité mais il avait particulièrement bien préparé son entrevue en évoquant des choses que Shigeru Miyamoto avait mentionné dans d'anciennes interviews pour bien spécifier qu'ils étaient sur la même longueur d'onde.

Et si Miyamoto n'a pas forcément compris quel était l'angle d'attaque du producteur, sa franchise a fait mouche. En effet, en expliquant qu'il s'était déjà trompé mais qu'il avait compris pourquoi, Chris Meledandri a convaincu Shigeru Miyamoto qu'il pouvait lui faire confiance... Alors de quoi parlait exactement Chris Meledandri ? Shigeru Miyamoto n'en dira pas plus... Il n'empêche qu'à partir de là, le travail ne faisait que commencer et de l'aveu même de Miyamoto il faudra beaucoup de temps pour que les deux hommes réussissent à travailler ensemble... Alors, le résultat en vaudra-t-il la peine ? Encore un peu (beaucoup) de patience.

Le film d'animation Super Mario Bros est attendu en 2022 . On peut penser qu'une attraction accompagnera sa sortie et peut-être aussi (sûrement même) un nouveau jeu vidéo.

