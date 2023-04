Critiques de Super Mario Bros. le Film : la presse mitigée, les spectateurs emballés !

Super Mario Bros. Le Film est au cinéma depuis ce mercredi et le succès semble déjà au rendez-vous (voir là). Cependant, alors que les previews publiées sur les réseaux quelques jours avant étaient plus qu'enthousiastes, les critiques publiées le jour même de la sortie du film par les médias ont fait l'effet d'une douche froide. En effet, le film a reçu pas mal de "mauvaises" critiques, principalement aux Etats-Unis mais pas seulement. Beaucoup de sites n'ont pas été séduits par le résultat proposé par Universal, Nintendo et Illumination. La plupart lui reprochent très souvent un scénario proche du néant et une surcharge de fan-service. Le film est aussi souvent décrit comme trop classique et prévisible, sans enjeux particuliers.

Sur Metacritic et Rotten Tomatoes, deux sites références qui compilent (chacun à leur façon) les notes des sites du monde entier,Super Mario Bros. Le Film obtient une moyenne de (respectivement) 47 et 56/100. Autant dire qu'il s'agit d'un mauvais score pour un film de cette ampleur qui semblait pourtant parti pour être encensé. Dans le détail, on voit bien qu'il y a une grande différence d'appréciation entre les sites, qu'ils soient spécialisés ou généralistes. IGN trouve par exemple, le film énergique et plein de fantaisie et tout en regrettant des arcs scénaristiques pas assez développés, lui décerne un 8/10 alors que pour Nintendo Life le film est "pas mal" mais insuffisant et trop surchargé, ce qui fait qu'il mérite un petit 6/10 .

En France, si on se fie aux critiques compilées par AlloCiné, les avis sont meilleurs. Le film a une moyenne presse de 3,1 sur 5. avec de belles critiques très enthousiastes comme celle du Journal du Geek" qui lui offre un 10/10 exalté ou encore celle d'Ecran Large qui estime que le film "généreux" et qu'il "coche toutes les cases du divertissement familial." Cependant, tout le monde n'est pas de cet avis. Le magazine de cinéma Première écrit que le film "n'est pas mieux qu'une grosse pub pour Nintendo" avec une histoire "mollassonne et tarte" et lui donne la note de 1/5 . Une notre reprise par l'Obs qui considère que le film est carrément "raté". Quant à Telerama, ils en viennent à regretter "le drôle de chaos" du film des années 90 !

Evidemment, difficile de se faire un avis avec des critiques aussi opposées qui pourtant reprennent souvent peu ou prou les mêmes défauts et qualités. Il faut cependant noter que du côté des notes publiées par les spectateurs sur les sites de références cités plus haut, le constat est bien plus positif. Sur Rotten Tomatoes, la moyenne des notes distribuées par les spectateurs atteint 96% (contre 47 pour la presse) et sur Metacritic, le "metascore" des spectateurs est de 8,1/10. En France, les spectateurs qui publient leurs avis sur AlloCiné sont aussi bien plus emballés que la presse dans son ensemble avec une moyenne de 4,2/5.

De notre côté, nous avons beaucoup aimé Super Mario Bros. Le Film, ou plutôt votre serviteur qui a écrit notre test. Le film a une superbe entrée en matière et, par la suite quelques belles séquences avec de tas de références mais aussi de belles surprises pour les fans, parfaitement intégrées. Cependant, tout n'est pas parfait et le film use aussi de quelques facilités. Les deux chansons des années 80 par exemple, semblent avoir été rajoutées et il ne serait pas étonnant d'apprendre que le film a été remanié plusieurs fois suite à des projections tests... Pour en savoir plus dans le détail, n'hésitez pas à lire notre test critique complète ICI, parce qu'elle le vaut bien. Pour être complet et refléter la pluralité des avis, nous publierons d'ici peu d'autres avis d'autres membres de la rédaction. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez du film dans les commentaires. Alors êtes vous mitigé ou emballé par Super Mario Bros. Le Film ? On attend vos avis.

CRITIQUE DE SUPER MARIO,LE FILM : Mama-gnifique !

Voir aussi :