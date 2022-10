Super Mario Movie : Nintendo lance un compte Twitter officiel avant la diffusion de la première bande-annonce du film Mario

Le film d'animation Super Mario aurait du sortir en cette fin d'année sur les écrans de cinéma du monde entier. Finalement, il faudra attendre le 7 avril 2023 pour le découvrir. Pour autant, on devrait en apprendre plus jeudi prochain à 22 heures (heure de Paris.) En effet, une première bande annonce devrait être diffusée ce jour-là , en direct du Comic Con de New York. Selon toute vraisemblance, cela devrait être aussi l'occasion de découvrir le titre définitif du film réalisé par le studio Illumination. En attendant, Nintendo vient de lancer un compte Twitter officiel dédié à Super Mario Movie. Evidemment, pour le moment, il n'y a rien ou presque, puisque le compte compte déjà 17 800 abonnés à la minute où ces lignes sont écrites. A partir de jeud i, on devrait y retrouver l'actualité du film. On peut aussi s'attendre à ce que le merchandising autour du film commence. Le film ayant longtemps été prévu pour les fêtes, de nombreux produits dérivés doivent forcément être prêts à sortir. Quoiqu'il en soit, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir ensemble, ce grand évènement du Nintendoverse. Mama mia ! On vous en reparle très vite.

Pour rappel, Super Mario, le Film est attendu dans les salles en avril 2023. Plus de détails sur le casting et les personnages du film, dans notre news spéciale.

