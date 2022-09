Le film d'animation Super Mario Bros. dévoilera son teaser le 6 octobre

Nous l'attendions lors du Nintendo Direct, mais finalement il se sera fait un peu plus désirer. Le film d'animation Super Mario Bros. signé Nintendo et Illumination vient enfin de donner de ses nouvelles. Le New York Comic Con vient de confirmer dans un tweet que le film dévoilerait un premier teaser le 6 octobre prochain à 22h heure française.

Mieux, le film d'animation Super Mario Bros. a également une date de sortie officielle calée au 7 avril 2023. Il ne nous reste donc plus qu'à patienter encore quelques jours afin de voir à quoi ressemblera ce tout nouveau film, deuxième tentative de Nintendo au cinéma après le Super Mario Bros. de 1993.