Super Mario, Le Film : le merchandising commence déjà

L'année prochaine , Super Mario va devenir un héros de film d'animation comme les autres. Réalisé par Illumination Entertainment, le studio d'animation à qui l'on doit les films à succès, Moi, Moche et Méchant, Comme des Bêtes ou encore Les Minions, Super Mario, Le Film devrait en effet permettre à Nintendo d'atteindre un nouveau public tout en élargissant son domaine de compétence. A partir de là, on peut d'ailleurs s'attendre à d'autres films et peut-être même à des séries sur Mario mais aussi sur d'autres IP Nintendo. L'entrée de Chris Meledandri, le PDG d'Illumination Entertainment au conseil d'administration de Nintendo et le rachat par Nintendo du studio d'animation Dynamo Pictures, rebaptisé Nintendo Pictures le laissent en tout cas penser. La sortie de Super Mario, Le Film au cinéma est donc un moment décisif pour Nintendo dans sa volonté de conquête des marchés afin de rapprocher la société de géants du divertissement comme Disney, par exemple. Evidemment, à la sortie de Super Mario, Le Film, on peut s'attendre à retrouver ses héros un peu partout, dans un jeu vidéo bien sûr mais aussi sur les paquets de céréales, T-Shirts, mugs, menus Enfants, paquets de lessive et tous les supports habituels pour ce genre de grosse production familiale. Un fan vient d'ailleurs de repérer sur Amazon, le premier jeu de société estampillé SUPER Mario, le Film. Il s'agit d'un jeu UNO, le célèbre jeu de carte de Mattel. Gageons que ce ne sera pas le dernier.

Pour rappel, Super Mario, le Film est attendu dans les salles au printemps 2023. C'est Chris Pratt (Les Gardiens de la Galaxie et Jurassic World) qui interprète le rôle de Mario, Anya Taylor-Joy (Le jeu de la Dame) celui de Peach et Jack Black (Chair de Poule et Jumanji) celui de Bowser. Plus de détails sur le casting et les personnages du film, dans notre news spéciale.

Source : Nintendolife