La Princesse Peach se rebiffe dans Super Mario Bros. le film - Les réalisateurs s'expliquent sur leur vision du personnage

Thanks Mario, but our princess is not in another castle

La sortie de Super Mario Bros. Le Film se rapproche et chaque jour on en apprend un peu plus. Dans une interview publiée dans le magazine anglais Total Film, les réalisateurs du film, Aaron Horvath et Michael Jelenic (connus précédemment pour leur travail sur la série Teen Titans GO!) ont donné de nouveaux détails sur le film et expliqué notamment leur vision du personnage de la Princesse Peach, interprétée par Anna Taylor-Joy. Dans les jeux Super Mario, la princesse est souvent kidnappée par Bowser et son rôle est plutôt limité. Dans le film, en revanche, la princesse est beaucoup plus puissante et audacieuse. C'est la souveraine du Royaume champignon et en cela, elle protège son peuple et n'hésite pas à prendre les armes comme on le voit dans la dernière bande annonce du film. D'ailleurs, elle n'est pas kidnappée dans le film et c'est Luigi qui se retrouve emprisonné par Bowser, et qui devra donc être sauvé par Mario et la Princesse.

L'objectif de Mario est de sauver son frère des griffes de Bowser. Pour y parvenir, il doit se lancer dans une aventure épique. Luigi, qui est connu pour être un personnage nerveux et anxieux, se retrouve donc dans la pire des situations : il doit survivre aux interrogatoires de Bowser et passer à travers cette épreuve.

Peach est la souveraine qui dirige ce royaume d'infortunés et adorables Toad. Nous avons pensé à la force qu'elle devrait avoir pour protéger son peuple. Tout cela nous a donné l'idée du personnage de Peach dans notre film.

C'est un vrai changement par rapport aux jeux classiques de la série mais qui s'inscrit pleinement dans l'air du temps. Désormais, les représentations féminines dans les fictions évitent les anciens clichés de la femme faible, décorative et attendant sagement son prince charmant. Espérons juste que Mario ne subira pas le traitement inverse, en devenant un personnage maladroit et gaffeur, provoquant plus de catastrophes qu'il n'en évite et incapable de sauver son frère sans l'aide de la princesse ou d'autres. Mais les réalisateurs se veulent rassurant. L'histoire du film est celle de "Mario devenant Super Mario". Au début, les frères Mario sont des plombiers de Brooklyn, de simples ouvriers issus d'une famille d'immigrants italiens qui font notamment des pubs ringardes (voir ici) avant de se retrouver projetés puis séparés dans le Royaume Champignon. Mario n'est donc pas un héros mais comme "lorsque vous jouez au jeu, si vous n'abandonnez pas, Mario réussira". Alors êtes-vous convaincu par cette "nouvelle" Princesse Peach et plus globalement par les personnages du film (tels qu'on a pu les voir jusqu'à présent dans les bandes annonces ?) N'hésitez pas à nous le dire en commentaires.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 5 avril 2023 . Le 9 mars prochain , ne manquez pas le NINTENDO DIRECT spécial qui nous permettra de découvrir l'ultime bande annonce de Super Mario Bros. Le Film- voir ici pour les détails

Voir aussi :

Source : Nintendolife