Super Mario Bros. le Film dévoile de nouvelles affiches avec Peach et Luigi

Encore un peu de patience... Super Mario Bros. Le Film sera bientôt sur nos écrans. Produit par Universal et Illumination Entertainment (Les Minions, Moi, Moche et Méchant, Comme des Bêtes) avec l'aide de Shigeru Miyamoto, le film s'annonce comme une date importante pour Nintendo puisqu'en cas de succès, Mario mais aussi d'autres personnages Nintendo pourraient devenir des héros de cinéma comme les autres- ou presque, Nintendo ne faisant jamais rien comme les autres. On a vraiment hâte de découvrir le résultat ! En attendant, on découvre sur le compte Twitter officiel du film, deux nouvelles affiches percutantes mettant en avant Peach et Luigi. Retrouvez-les sur cette page avec d'autres affiches déjà publiées, parce qu'elles le valent bien. Enjoy.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 5 avril 2023 . Toutes les infos sur le film dans notre news spéciale.

