[Rumeur] Et revoilà Super Mario Odyssey 2

Lors de la diffusion de The Game Awards 2021(dont vous pouvez retrouver les détails ici) SEGA a enfin officialisé le titre du nouveau jeu Sonic à sortir en fin d'année prochaine. Ce sera SONIC Frontiers, Pour les fans et les habitués des sites spécialisés comme le nôtre, ce n'était pas vraiment une surprise puisque le titre SONIC Frontiers avait déjà fuité sur le net depuis pas mal de temps déjà. Mieux, des internautes avisés ont retrouvé sur un forum de joueurs, un post anonyme datant de 2019 dans lequel il était déjà fait référence à un Sonic en monde ouvert nommé SONIC Frontiers et se déroulant dans les îles Starfall- ce qui depuis a été confirmé...

Mais ce qui interpelle aujourd'hui, c'est que le même post faisait référence à un certain... Super Mario Odyssey 2 avec plusieurs infos : la présence de Yoshi, un Luigi jouable avec sa propre version de Cappy et près de 20 pays à visiter... Alors évidemment, rien à ce stade ne permet d'affirmer que le projet existe bel et bien même si, rétrospectivement les infos sur SONIC Frontiers étaient exactes. Alors certes, par le passé, Nintendo a déjà réalisé des suites de ces "gros" titres de façon à réutiliser leurs ressources et à proposer plus rapidement de nouveaux jeux. On pense évidemment à Super Mario Galaxy et son irrésistible suite Super Mario Galaxy 2. En même temps, l'année prochaine, le film Super Mario devrait créer l'évènement dans les salles obscures du monde entier. On peut penser que Nintendo en profitera pour sortir un nouveau jeu Super Mario (faut avouer que ce serait un comble si ce n'était pas le cas !) Après, est-ce que ce sera une adaptation vidéoludique du film ou un jeu à part entière comme... Super Mario Odyssey 2 ? Les paris sont ouverts mais décidément, quoiqu'il arrive, l'année 2022 sera une année Nintendo ou ne sera pas !

Pour rappel, retrouvez notre test de Super Mario Odyssey et tous ceux de la presse dans notre revue de presse.