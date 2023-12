Super Smash Bros. Le Film : après Super Mario, le studio Illumination voudrait mettre les héros Nintendo en mode "Avengers"

​Après les parcs d'attraction, Nintendo semble bien décidé à investir dans le cinéma. Après le succès planétaire de Super Mario Bros. Le Film, on sait que Nintendo travaille déjà sur The Legend of ZELDA, le film (voir détails ICI). Cependant, contrairement à Mario, il s'agira d'un film en prises de vues réelles et non d'un film d'animation. Par ailleurs, The Legend of ZELDA, le film sera co-produit par Nintendo et Sony (ironie quand tu nous tiens).

Pour autant, on sait que l'association entre Nintendo et le studio d'animation Illumination est faîte pour durer. Ce n'est pas pour rien que Chris Meledandri, l'actuel PDG d'Illumination Entertainment est entré au conseil d'administration de Nintendo (voir ici).

Si on ne connaît pas encore les projets de Nintendo avec Illumination, on peut penser à une suite du film Mario ou à un film (ou une série) sur Donkey Kong... A ce stade tout est possible... Et pourquoi pas un film Nintendo-All-Stars, un film qui réunirait différentes franchises et personnages de Nintendo et qui serait un peu "leur Avengers" !? C'est en tout cas précisément ce que prétend Daniel Richtman, un "insider" spécialisé dans les scoops liés au cinéma,

D'après lui, Illumination aurait présenté à Nintendo un pitch pour réaliser Super Smash Bros. Le Film. Evidemment, pour l'instant, il ne s'agit que d'une rumeur qui même si elle se révélait exacte, ne serait qu'une ébauche de projet soumise à l'approbation de Nintendo. Autant dire que la perspective de voir un jour un film Super Smash Bros. est très (très très très très) lointaine. mais que cela ne vous empêche pas de nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

