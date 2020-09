LeStream : suivez en direct la Switch Party - Près 30 heures de jeux en live sur Nintendo Switch

Ce week-end, la Web TV française LeStream crée l'événement avec un programme de près de 30 heures entièrement dédié à la Nintendo Switch ! Nommé "Switch Party" ce programme interactif soutenu par Nintendo et présenté par "une équipe de 25 streamers Nintendo incontournables" vous invitera à suivre en direct notamment des quizz, des challenges et des 'Let's Play" solo et multi de grands jeux Nintendo comme Super Smash Bros. Ultimate, Luigi's Mansion 3 ou encore Animal Crossing : New Horizons... Pour plus de détails voir le programme complet ICI.

Un vrai marathon pour tous les fans de Nintendo à ne pas manquer sur LeStream dès samedi 5 septembre à 18 heures.