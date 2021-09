Waluigi craque et s'invite lui même dans Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate est l'un des gros succès de la Nintendo Switch permettant de retrouver toutes les stars de Nintendo mais aussi quelques invités prestigieux pour une baston générale souvent imitée rarement égalée. Si le jeu réunit déjà plus de 80 combattants , il en manque cependant encore un. En effet, après l'arrivée de Kazuya de la série de jeux de combat Tekken, en juin dernier, les fans attendent désormais la révélation du dernier combattant du Fighters Pass Vol. 2.

Mais qui sera l'heureux élu ? Si les prétendants sont nombreux, on imagine que Nintendo aura pris à cœur de bien choisir le nouveau venu. C'est en tout cas la dernière chance pour Waluigi de rejoindre ses comparses. Le rival de Luigi n'a en effet, jusqu'à présent pas eu le même destin que son alter ego, Wario qui non seulement a eu droit à ses propres jeux mais aussi à une invitation pour rejoindre le roster de Super Smash Bros, dès l'opus Wii. Les fans ont eu beau se mobiliser et voir des signes ici ou là, le pauvre Waluigi est toujours resté sur le bord du chemin à regarder tous les héros de Nintendo recevoir les uns après les autres, une invitation à son nez et à sa moustache. Une bien triste histoire en vérité qui a inspiré la chaîne Youtube King Bob Gaming qui vient de mettre en ligne une vidéo montrant Waluigi prendre son destin en main... Une vidéo tout à la fois émouvante et amusante que nous vous invitons à découvrir ci-dessous. Alors Waluigi finira-t-il par forcer le destin et par rejoindre Super Smash Bros. Ultimate ? On espère le découvrir très prochainement. En attendant, n'hésitez pas à nous faire aprt de vos commentaires.

Voir aussi à propos de Waluigi :