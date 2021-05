Waluigi prend la pose dans un nouvel artwork officiel étonnant qui divise les fans

Lors du dernier Nintendo Minute (voir ici), une émission officielle publiée sur le net par Nintendo, un nouvel artwork montrant Waluigi a été dévoilé. Si les artworks officiels ont tendance à être générique en montrant une version classique et passe-partout des personnages Nintendo, on peut dire que ce n'est pas vraiment le cas de celui-ci. En effet, Waluigi apparait dans une pose étrange en tenant une rose à la main et en montrant sa langue (fourchue.) Une pose pour le moins étonnante qui a divisé les fans, certains ne comprenant pas qu'un tel artwork ait pu être validé par Nintendo et d'autres estimant qu'il dépeint parfaitement le personnage, qui reste un personnage à part du Nintendoverse.

Retrouvez cet artwork sur cette page et, évidemment, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Voir aussi à propos de Waluigi :