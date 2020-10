Super Smash bros. Ultimate - Les amiibo de Banjo-Kazooie, Byleth et Terry officialisés

Les collectionneurs de figurines connectées s'en doutaient avec la sortie la semaine dernière des amiibo de Joker et du Héros, Masahiro Sakurai vient de nous confirmer que 3 nouveaux amiibo étaient en préparation. Chaque personnage du roster de base ayant maintenant sa figurine attitrée, les nouveaux amiibo présentés sont les derniers personnages du Fighters Pass Vol.1 :

Banjo-Kazooie

Byleth

Terry Bogard

Attendus dans le courant de l'année 2021 sans plus de précisions, Masahiro Sakurai nous a également appris que seule la version masculine de Byleth serait proposée à la vente (pour le moment ?). Chaque personnage du Fighters Pass Vol.1 de Super Mash Bros. Ultimate ayant eu le droit à son amiibo, ne reste plus qu'à Nintendo à commencer les prototypes du Fighters Pass Vol. 2. Les prochains amiibo annoncés devraient donc être en toute logique Min-Min et Steeve, les deux personnages confirmés à l'heure actuelle.

Source : Youtube