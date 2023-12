Le réalisateur de The Legend of ZELDA, le film souhaite faire un Miyazaki en "live-action" - il y a treize ans, il prédisait que le prochain Avatar serait un film Zelda

C'est une nouvelle qui enthousiasme autant qu'elle inquiète. Après Mario, Nintendo s'apprête à porter une autre de ses licences phares sur grand écran : The Legend of Zelda. C'est un projet ambitieux d'autant plus que cette fois-ci, l'adaptation ne prendra pas la forme d'un long métrage d'animation mais d'un film en "live-action". Co-produit par Nintendo et Sony, le film sera réalisé par Wes Ball, un réalisateur connu pour avoir réalisé la trilogie des films Le Labyrinthe et La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume (actuellement en post-production.)

Autant dire quà première vue, Wes Ball s'apparente plus comme un "faiseur" que comme un artiste à la vision révolutionnaire façon Guillermo del Toro. Et si ce choix peut surprendre, il est sans doute conscient. The Legend of ZELDA, le film sera probablement avant tout un film de producteur, Shigeru Miyamoto étant très impliqué dans sa création (voir notre article spécial ICI.) Il n'empêche, beaucoup de fans sont déçus que Nintendo n'ait pas décidé d'adapter sa licence légendaire 'en film d'animation façon Princesse Mononoké d'Hayao Miyazaki.

Dans un entretien accordé à Entertainment Weekly, Wes Ball s'est exprimé pour la première fois sur son implication dans le projet, révélant (mais on s'en serait douté) qu'il était un grand fan de Zelda mais aussi des films d'animation d'Hayao Miyazaki et qu'avec cette adaptation, il avait l'ambition de réunir ses deux passions.

Wes Ball imagine déjà son film comme "un film d'aventures fantastiques génial" unique en son genre; un film qui ne ressemblera pas au Seigneur des Anneaux mais se rapprochera d'un "Miyazaki en prise de vue réelle".

Actuellement en Nouvelle-Zélande pour terminer La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, Wes Ball devrait s'accorder un peu de repos avant de s'attaquer à The Legend of ZELDA, le film (sachant que le film est en gestation depuis plus de dix ans) Le but est de réussir à satisfaire les fans tout en présentant la licence à toutes celles et ceux qui ne la connaissent pas encore.

C'est un défi de taille. Et si, on ne peut pas préjuger du résultat final, Wes Ball à l'air sincère. Il semble vraiment être un fan de Zelda comme en témoigne un tweet déterré par Entertainment Weekly. En 2010 , treize ans avant qu'il ne soit choisi pour réaliser The Legend of ZELDA, le film., Wes Ball (alors âgé de 30 ans) avait en effet prédit en sortant d'une projection d'Avatar de James Cameron que "le prochain film en motion-capture serait The Legend of Zelda !"

Alors, The Legend of ZELDA, le film marquera-t-il le cinéma (et son époque) comme le film de James Cameron ? Il faudra patienter encore de longs mois (voire des années) avant de le découvrir. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires;

Ça va être génial. Toute ma vie a abouti à ce moment. J'ai grandi avec Zelda et c'est une propriété intellectuelle très importante qui est inexploitée. Nous travaillons donc d'arrache-pied. Nous n'essayons pas de le faire simplement parce que nous le pouvons. Nous voulons faire quelque chose de vraiment spécial.

Lire aussi :

,