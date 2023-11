The Legend of ZELDA, le film en gestation depuis près de 10 ans - Shigeru Miyamoto conscient des attentes énormes des fans

Hey ! Listen !

C'est officiel : The Legend of ZELDA, le film est en production (voir détails ICI).. Contrairement à ce que beaucoup de fans pensaient (espéraient ?) Nintendo a décidé de transformer sa Legend en film en "prises de vues réelles (ou "live-action" en bon anglais) plutôt qu'en film d'animation façon Miyazaki et Princesse Mononoké. C'est un pari risqué. Adapter en film une telle licence est une gageure. Le film peut vite tomber dans le ridicule et le résultat, au mieux, ressembler à un fan-film, au pire, à une grosse bouse.

Si les fans font malgré tout confiance à Nintendo pour éviter ces extrémités, ce qui interpelle certains, c'est surtout le choix des personnes impliquées dans le projet. Le film sera, par exemple écrit par Derek Connolly, connu pour avoir écrit les scénarios des films Jurassic World et que l'on retrouve aussi au générique de Kong: Skull Island et de Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker, des grosses productions qui n'ont pas franchement bouleversé le monde entier par leurs scripts.

Quant au réalisateur choisi, il ne s'agit pas d'un "grand réalisateur" ni même d'un artiste prometteur. The Legend of ZELDA, le film sera réalisé par Wes Ball qui est pour l'instant connu pour avoir principalement réalisé la trilogie Le Labyrinthe et qui vient de terminer La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume prévu l'année prochaine . On n'ira pas jusqu'à parler de tâcheron, mais il est clair que Wes Ball n'est pas encore entré dans la postérité et doit encore faire ses preuves.

En même temps, on peut penser que Nintendo et SONY (qui, ironiquement, cofinance le film) ont préféré opter pour un bon "faiseur", un réalisateur capable de se mettre au service du film en suivant les directives de la production plutôt que sur un artiste confirmé qui imposerait sa propre vision de la Legend. Il faut dire que comme pour Super Mario Bros. Le Film, Nintendo, et plus particulièrement Shigeru Miyamoto sont très impliqués dans le film.

The Legend of ZELDA, le film sera sans doute, d'ailleurs, avant tout un film de producteurs, un peu comme les premières productions Disney qui pouvaient être réalisées par différents réalisateurs mais qui portaient la marque et la vision de Walt Disney.

Dans la retranscription des sessions de questions-réponses devant les investisseurs, suite à la publication du dernier bilan financier de Nintendo, Shigeru Miyamoto a confirmé cette hypothèse en évoquant la génèse du film et ses sessions de travail avec le producteur Avi Arad qui est au film Zelda ce que Chris Meledandri est au film Mario.

Shigeru Miyamoto a ainsi expliqué avoir conscience du défi que constituait la réalisation d'un film Zelda qui ne déçoive pas les fans. Il a aussi révélé que le projet était en discussion avec Arad Productions Inc. depuis une dizaine d'années . Le film ne sort donc pas de nulle part. Il est le fruit de longues discussions qui ont débuté alors qu'au même moment Nintendo développait The Legend of Zelda Breath of The Wild. Il a fallu beaucoup de temps avant que Shigeru Miyamoto et Avi Arad tombent d'accord sur un résultat satisfaisant.

Il faudra néanmoins patienter avant de le découvrir. On ne sait d'ailleurs rien au sujet de la date de début du tournage (ni des lieux choisis) et aucune date de sortie n'a encore été avancée. Par ailleurs, on ne sait pas encore si Nintendo choisira d'adapter un jeu (ou un univers) en particulier ou créera une histoire totalement nouvelle. On ne connaît pas, non plus, encore le nom des heureux élus qui interpréteront Link, Zelda et (sans doute) Ganondorf sur le grand écran.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et si vous attendez avec impatience (ou pas) The Legend of ZELDA, le film.

Passage de la retranscription des sessions de questions-réponses devant les investisseurs au sujet de The Legend of ZELDA, le film.

En ce qui concerne le film en prises de vues réelles de The Legend of Zelda, je sais que nous sommes confrontés à un défi de taille. La production d'un film qui ne décevra pas les fans est un véritable défi . C'est dans cette optique que je discute de ce projet avec Avi Arad, président d'Arad Productions Inc. depuis une dizaine d'années.

Les films sont comme les jeux : il faut passer beaucoup de temps à travailler dessus jusqu'à ce que l'on parvienne à un résultat qui nous plaise.

Les films ont donc besoin de sponsors qui peuvent les soutenir pleinement jusqu'à leur réalisation .Pour la production de nos films, Nintendo fait office de sponsor. Pour produire le film, nous avons pu réunir un groupe de personnes qui sont prêtes à consacrer du temps à la production jusqu'à ce que nous arrivions à un résultat satisfaisant.



Pour The Super Mario Bros. Movie, Chris Meledandri, le fondateur et PDG d'Illumination, et moi-même avons eu le contrôle créatif de tous les aspects du film et nous avons continué la production jusqu'à ce que nous soyons satisfaits. Pour le film en prises de vue réelles de The Legend of Zelda, Avi Arad et moi prenons beaucoup de temps pour nous préparer. Nous espérons sortir quelque chose de bien qui répondra aux attentes de tous, alors attendez-le avec impatience.

