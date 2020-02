Zelda Breath of The Wild dans les charts japonais des meilleures ventes depuis 150 semaines

Cela va faire bientôt trois ans que le jeu phénomène The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild est sorti à la fois sur Nintendo Switch et Wii U, et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a trouvé son public. En France, le titre est d'ailleurs régulièrement dans le top hebdomadaire des meilleures ventes de jeux (cette semaine encore) et au Japon, c'est bien simple, le jeu n'a jamais quitté le top depuis sa sortie (et cela aussi bien selon les données collectées par Famitsu que par Media Create.) Ainsi depuis 150 semaines , The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild continue de bien se vendre (au minimum un peu moins de 3000 exemplaires par semaine) avec des pics à chaque saison des fêtes comme on peut le voir avec le tableau ci-dessous (chiffres : Famitsu.)

Sem : 2017 2018 2019 2020

*1 —,— 38,416 20,590 11,586

*2 —,— 15,601 *7,972 *5,103

*3 —,— 12,702 *6,950 *4,488

*4 —,— 12,627 *5,350 *4,322

*5 —,— 17,895 *5,829 *4,901

*6 —,— 14,230 *5,848 *4,723

*7 —,— 13,249 *6,464

*8 —,— 12,525 *5,709

*9 193,060 12,625 *6,267

10 *47,932 11,853 *6,715

11 *30,993 10,252 *6,184

12 *35,636 10,876 *5,729

13 *20,966 *9,358 *5,740

14 *19,880 *8,758 *6,309

15 *13,706 *8,036 *5,632

16 *14,468 *7,237 *5,125

17 *17,085 *8,330 *6,635

18 *16,505 12,662 10,497

19 **8,290 *6,968 *5,709

20 **7,796 *7,246 *4,518

21 **7,265 *8,106 *4,076

22 **7,256 *8,560 *4,695

23 **6,451 *8,227 *4,334

24 **7,602 *8,495 *5,598

25 **5,589 *7,625 *4,795

26 **5,871 *7,720 *5,427

27 **5,061 *8,025 *5,185

28 **4,023 *8,318 *5,235

29 **4,024 *9,010 *4,514

30 **4,441 *9,121 *4,074

31 **4,620 *8,686 *4,469

32 **5,107 *8,839 *4,531

33 **4,053 10,706 *5,533

34 **4,193 *7,775 *3,628

35 **4,217 *7,077 *4,982

36 **4,106 *6,294 *4,590

37 **4,360 *5,655 *4,469

38 **5,387 *5,693 *6,281

39 **6,736 *5,607 *6,916

40 **6,718 *5,166 *5,082

41 **6,161 *4,634 *3,816

42 **5,754 *3,982 *3,942

43 **6,608 *4,214 *3,976

44 **7,514 *4,282 *3,556

45 **6,195 *4,866 *3,507

46 **6,142 *5,463 *2,904

47 *11,623 *6,051 *3,273

48 *10,235 *5,612 *3,819

49 *12,736 *6,919 *4,778

50 *17,428 10,707 *6,617

51 *36,216 14,704 12,113

52 *28,035 14,063 11,170