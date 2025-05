Hunter Schafer : l'actrice trans pressentie pour jouer Zelda dans le film de Nintendo

Le 26 mars 2027 sera, à coup sûr, une date importante pour Nintendo. Ce jour-là sortira sur les écrans du monde entier, The Legend of ZELDA, un film en prise de vue réelles qui aura la lourde charge de restituer sur grand écran, la magie unique des jeux de Nintendo.

Si pour l'instant, nous n'avons que peu d 'information sur ce long métrage, une rumeur vient d'enflammer la toile.

Il n'est pas très clair de savoir d'où elle vient exactement et son niveau de crédibilité est donc faible. A priori, d'après ScreenTime, ce serait Daniel Richtman, un spécialiste en rumeurs qui l'aurait lancée

D'après cette rumeur, Hunter Schafer, mannequin et actrice vue notamment dans Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur et la série Euphoria serait pressentie pour incarner la princesse Zelda à l'écran. Et si, encore une fois, ce n'est qu'une rumeur, il faut reconnaître que ses traits et son physique pourraient correspondre parfaitement à la célèbre princesse- peut-être même trop...

Cependant, cette annonce a créé de vifs remous sur le net. Hunter Schafer étant connue pour être une actrice transgenre. En février dernier, elle s'était d'ailleurs émue qu'à "cause de la nouvelle administration Trump", son genre avait été changé "en homme" sur son passeport américain.

Evidemment, depuis, c'est un peu la guerre ouverte sur les réseaux et les échanges sont parfois violents entre ceux qui se réjouissent à l'idée de retrouver une actrice qui semble parfaite pour le rôle, et ceux qui refusent de considérer Hunter Schafer comme une femme et donc de voir interpréter Zelda "par un homme"...

Ce n'est pas nouveau. Les adaptations de jeux vidéo entraînent souvent des passes d'armes sur les réseaux à cause de choix de casting ou autres, jugés irrespectueux pour l'œuvre originale. Dernièrement, la série The Last of Us a été pointée du doigt pour avoir transformé totalement les rôles d'Elie et d'Abby par rapport aux jeux vidéo mais surtout pour avoir confier le rôle d'Elie à Bella Ramsey; une actrice dont le physique est très loin du personnage du jeu...

Hunter Schafer ou pas, on espère que Zelda sera impériale et "légendaire" dans le film qui porte son nom.

En attendant des détails officiels, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of ZELDA, le film sortira dans le monde entier le 26 mars 2027.

