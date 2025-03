Le film Zelda serait une trilogie tournée en Nouvelle-Zélande à partir de novembre 2025 - Le scénario dévoilé

Depuis son annonce, le film The Legend of Zelda en prise de vue réelles, excite autant qu'il inquiète les fans.

La célèbre licence peut-elle réellement devenir un blockbuster hollywoodien sans sombrer dans le ridicule ou la fan-fiction ?

Le choix du réalisateur fait d'ailleurs un peu peur puisqu'il s'agit de Wes Ball qui a certes réalisé des films à succès comme Le Labyrinthe et La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume mais ne semble pas avoir un style très affirmé qui distingue ses œuvres des autres superproductions américaines. The Legend of ZELDA, le film pourra-t-il tenir la comparaison face à des films comme Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, Conan, le barbare de John Milius ou encore Legend de Ridley Scott ?

Les films d'Heroïc-Fantasy réussis sont rares et la Legend a du potentiel pour offrir un spectacle inédit, épique et féerique mais il faudra encore patienter avant de découvrir le résultat puisque The Legend of ZELDA, le film ne sortira que dans deux ans .

En attendant d'avoir les premières infos officielles, et notamment découvrir le casting, The Legend of ZELDA, le film s'offre sa première rumeur.

Ainsi, le site Production List, qui liste notamment les projets et les tournages, vient de répertorier The Legend of ZELDA, le film dans ses pages. Notez d'ailleurs que le film semble s'appeler sobrement The Legend of ZELDA sans la mention le film

On y apprend que le film sera tourné en Nouvelle-Zélande du 4 novembre 2025 au 7 avril 2026 mais on y découvre aussi un début de synopsis impliquant Ganon et la Triforce.

Adaptation en live-action de la franchise de jeux vidéo, « The Legend of Zelda » suit Link, un jeune guerrier destiné à protéger le royaume magique d'Hyrule des forces des ténèbres. Le royaume est menacé par Ganon, un seigneur de guerre impitoyable en quête de la Triforce, une relique ancestrale censée conférer un pouvoir illimité. Pour l'arrêter, Link doit se lancer dans un périlleux voyage, affronter des créatures monstrueuses, explorer des donjons périlleux et résoudre des énigmes complexes pour découvrir des artefacts sacrés qui pourraient l'aider dans sa quête.

Evidemment, il faudra patienter encore un peu pour savoir si ce pitch est réel sachant qu'avec ce même squelette de scénario, Nintendo a fait de très nombreux jeux différents...

Une rumeur ne venant jamais seule, Daniel Richtman, un expert dans l'industrie du cinématographique, a raconté sur son Patreon, que Nintendo et Sony Pictures comptaient réaliser une trilogie Zelda et que donc, le cast principal devra s'engager pour trois films prévus sur six ans .

Pour rappel, The Legend of ZELDA, le film sortira dans le monde entier le 26 mars 2027.

