Shigeru Miyamoto n'est pas prêt pour la retraite mais ne se considère plus comme un concepteur de jeux vidéo

On ne présente plus Shigeru Miyamoto (au cas où). Véritable légende vivante, sa contribution aux jeux vidéo est indiscutable et il est probablement le créateur de jeux vidéo le plus connu du grand public. Il a créé Donkey Kong, Mario, Zelda, Pikmin mais à aussi participé à la conception de nombreuses consoles et manettes Nintendo.

Paradoxalement plutôt discret, Shigeru Miyamoto a accordé récemment une interview au Guardian. L'occasion de revenir sur sa carrière et son entrée à Nintendo alors qu'il "cherchait à faire quelque chose de bizarre".

L'occasion, aussi et surtout, de rappeler qu'à plus de 71 ans , il est toujours là et qu'il n'est pas prêt de raccrocher. La retraite, ce n'est pas pour lui. Cependant, sur les 45 ans passés chez Nintendo, les dix dernières années ont vu le Maître s'éloigner du développement pour se concentrer sur de nouveaux horizons, notamment en s'impliquant dans le Super Nintendo World mais aussi dans la réalisation de Super Mario Bros. Le Film. Le cinéma est d'ailleurs sa "nouvelle" passion.

Après Mario, il prépare d'ailleurs activement l'arrivée sur grand écran de The Legend of ZELDA, le film, avec toujours la même obsession : créer quelque chose d'unique et de nouveau. Pour y arriver, il lit beaucoup de scripts et essaie de comprendre comment ils sont construits, de façon à surprendre et à ne pas refaire ce qui a déjà été fait.

Aujourd'hui, Shigeru Miyamoto est plus bouillonnant que jamais mais il ne se considère plus vraiment comme un créateur de jeux vidéo. Il supervise toujours le développement de jeux, notamment "au stade des idées" mais il n'est plus vraiment à la manœuvre et cherche à passer le flambeau à la nouvelle génération.

