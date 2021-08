Super Mario Bros, le film d'animation : premières infos avec un personnage surprenant dévoilé

***ATTENTION SPOILERS, les infos contenues dans cette news ne sont pas encore officielles et pourraient potentiellement vous gâcher une des surprises du film***

Même si on dit que toute publicité est bonne à prendre, on en connait un qui risque de se faire taper sur les doigts... Lors d'une interview filmée, le comédien américain Sebastian Maniscalco spécialisé dans le stand-up a expliqué, style de rien, qu'il était au casting du film d'animation Super Mario produit par Illumination. Pour rappel, il s'agit d'un gros projet pour Nintendo qui devrait permettre à Mario de franchir une nouvelle étape après l'ouverture du parc d'attraction Super Nintendo World. Pour autant, même si le film sort logiquement l'année prochaine , pour le moment, on ne sait quasiment rien - ou presque. En effet, désormais, on sait (à moins que son nom soit subitement rayé du générique) que Sebastian Maniscalco y tient un rôle. Mieux, on sait quel rôle, il tient puisque le comédien a eu la gentillesse de le préciser : c'est celui de Spike le " le boss des frères"... Si le nom de Spike ne vous évoque rien, les fans ont rapidement fait le lien avec le jeu Wrecking Crew, un classique de l'arcade et de la NES (et, accessoirement, premier jeu de Yoshio Sakamoto, le papa de Metroid) sorti au milieu des années 80 dans lequel Mario et Luigi jouent les démolisseurs et essayent d'éviter le contremaitre Spike. Un titre mythique qui a d'ailleurs inspiré les réalisateurs des films Disney-Pixar, Les Mondes de Ralph et que vous pouvez retrouver sur Nintendo Switch via la bibliothèque NES du Nintendo Switch Online ou avec la version Arcade Archives.

Alors Mario et Luigi travailleront ils sur un chantier ? Spike aura-t-il un vrai rôle ou sa présence tiendra-t-elle plus du caméo ? Et y aura-t-il un jeu vidéo inspiré de Super Mario, le Film ? Encore un peu de patience, Nintendo et Universal devraient nous en dire plus prochainement... En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Super Mario, Le Film est prévu pour 2022

MARIO ILLUMINATION MOVIE NEWS: Comedian and actor Sebastian Maniscalco has confirmed that he’s playing the role of “Spike, [the brother’s] boss” in the animated Mario bros movie. https://t.co/J8WpUgXwfx — MichaelO2000 (@MichaelO2k) August 8, 2021

Source : Nintendolife