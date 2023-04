Super Mario Bros. Le Film - La bande-son est disponible en précommande en format CD et Vinyles

Alors que Super Mario Bros. Le Film est entrain d'affoler le Box Office, Nintendo et Illumination comptent bien surfer sur la vague avec différents produits dérivés. iam8bit et Just for Games ont annoncé que la bande-son du film sera disponible en France le 30 juin 2023 en formats vinyle et CD.

La version vinyle de la bande-son viendra pressée sur deux disques 33 tours haute qualité aux couleurs des plus célèbres plombiers du jeu vidéo, le tout rangé dans une pochette gatefold richement illustrée de l'art du film, faisant de celle-ci un véritable objet de décoration pour les fans. La version CD sera quant à elle une alternative plus discrète et portable afin d'écouter les mélodies accompagnant le périple de Mario et ses amis même en déplacement, ici encore dans un emballage somptueux reprenant l'art du long-métrage d'Illumination.

À propos de The Super Mario Bros. Movie (Original Soundtrack) 2LP & 2CD : Les plombiers préférés de tous arrivent dans leur tout premier film d'animation, The Super Mario Bros. Movie, et apportent avec eux tout ce qu'on pouvait en attendre. C'est un moment important pour une franchise et une bande-son légendaire, qui rend hommage à l'histoire des Mario Brothers. Le compositeur Brian Tyler a tenu ses promesses, en s'inspirant des thèmes emblématiques et immédiatement reconnaissables de Koji Kondo. La bande originale du Super Mario Bros. Movie est une véritable épopée, avec des thèmes orchestraux grandioses. iam8bit est tellement, tellement, indescriptiblement excité de s'associer à nos amis de Nintendo, d'Illumination et d'Universal Pictures pour créer cette musique de la bande originale du film, en vinyle et CD pour votre collection. Elle est présentée en couleurs vert et rouge pour la version vinyle, dans un magnifique emballage avec une pléthore d'œuvres d'art incroyables provenant de l'équipe d'Illumination. Ne manquez pas votre chance de ramener chez vous une pièce emblématique de l'histoire de l'animation musicale !