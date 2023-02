Super Mario Bros. le Film - Illumination et Nintendo continuent de dévoiler de superbes affiches pour le film d'animation le plus attendu de l'année

Cela ne vous avait sûrement pas échappé, Super Mario Bros. Le Film doit sortir dans quelques semaines, le 5 avril prochain chez nous petits Français, et Nintendo en collaboration avec Illumination Entertainment continuent de faire monter la sauce en montrant de nouvelles images du film. Si la publicité déjantée du Super Bowl 2023 a déjà dû vous mettre l'eau à la bouche, que dire de ces superbes nouvelles affiches pour le film ?

Après avoir présenté la Princesse Peach et Luigi dans des posters dédié, le compte Twitter officiel du film revient à la charge avec un poster dédié à Bowser et une affiche montrant Toad, Mario et la princesse qui contemplent l'immensité du royaume champignon. Que pensez-vous de ces affiches ?