Nintendo x TAG Heuer : découvrez la montre connectée de luxe en édition limitée Super Mario

TAG Heuer, un célèbre fabriquant suisse de montres de luxe vient d'annoncer la sortie d'une montre connectée Super Mario utilisant Wear OS (la version montre d'Android.) La montre dispose de quatre cadrans numériques différents et d'animations exclusives de Mario qui se déclenchent en fonction de son suivi d'activité. Comme dans un jeu vidéo, en fonction de ses objectifs de pas quotidiens, lorsqu'on atteint le pallier de 25%, Mario ramasse un champignon, lorsque l'on arrive à 50%, Mario sort d'un tuyau, à 75%, il collecte une étoile et à 100% il saute sur le mât de fin de niveau (logique.) Assez belle et plutôt classe, la montre peut embarquer tout un tas d'application, avec mesure de pouls ou encore localisation par GPS. Elle est prévue en édition limitée à 2000 exemplaires et son prix sera comme toutes les montres TAG Heuer, forcément au dessus de 2150$. Retrouvez ci-dessous des images de la montre ainsi que sa présentation officielle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de TAG Heuer.

TAG HEUER CONNECTED X SUPER MARIO LIMITED EDITION

Notre édition limitée de la TAG Heuer Connected x Super Mario est sortie ! Pour l’occasion, nous avons choisi au hasard le plus complet l’un des premiers porteurs de la montre et nous l’avons suivi le temps d’une journée. Afin d’éviter qu’il soit ensuite assailli par des milliers de curieux, tous les noms ont été modifiés, et les informations de localisation trop précises gommées.

Max a 36 ans, dort 8 heures par nuit, essaie de passer au shake protéiné, mais aime trop ses 3 tartines grillées et beurrées au petit déjeuner. Son obsession du moment ? Bouger le plus possible ! Après le cauchemar du confinement, il a doublement besoin de se défouler. Son humeur, son poids comme la qualité de ses idées en dépendent !

Tous les matins, il se fixe un objectif. Celui de se faire pousser une moustache, il l’a abandonné, imberbe il est, imberbe il restera. En revanche, faire 10 000 pas par jour, ça, il n’y déroge pas. 10 000 petits pas pour l’homme, un grand pas pour l’homme qu’il sera ! Clin d’œil dans la glace embuée, main dans les cheveux, check de la montre rechargée avant de partir – il est 8h et l’heure d’aller travailler.

Max circule à vélo, mais ce matin, le pneu arrière de son single speed vert est à plat. Ce sera l’occasion de démarrer la journée par une marche rapide jusqu’à l’arrêt de bus. Bus ? Bus ne vient pas. Max prend de l’avance et continue à pied jusqu’à la prochaine station. A son poignet, il constate sa progression. Certes il arrivera en sueur, mais le Mario sur son cadran est boosté par… un Super champignon, la récompense magique du premier palier. 25% des objectifs sont déjà atteints !

Sur sa lancée, Max passe prendre un café pour son collègue et mentor Edward (son péché mignon ? Le lait d’avoine), ce qu’il regrette un peu quand il constate que l’ascenseur est encore en panne. Les cuisses en feu, Max arrive au 9ème étage sans renverser une goutte, et avec une jauge sur le cadran de sa montre qui a bien progressée. Il la sent bien, cette journée !

Passons les réunions. D’humeur particulièrement sociable une fois l’heure du déjeuner arrivée, Max décide de déplacer le rendez-vous qui devait se tenir dans la salle de réunion au restaurant qui vient d’ouvrir ses portes à quelques rues du bureau. Détour rapide pour vérifier si la librairie du coin a reçu la bande-dessinée commandée (et gagner de précieux pas au passage), puis cap sur la terrasse où l’attend son ami Fabrizio dont il envie la moustache depuis toujours.

Le temps passe vite en bonne compagnie. Max jette un coup d’œil à sa montre, note l’appel raté d’Edward, et propose une marche digestive à Fabrizio. Il est de plus en plus content de la tournure que prend la journée. + 550 pas !

Une demie heure et 13 étages plus tard, Max coupe toutes les notifications, installé sur le rooftop du bureau avec une vue à couper le souffle sur cette capitale qu’il aime tant. Les 10 minutes de méditation font leur effet, le rythme cardiaque est apaisé, Max est aussi frais que Mario sorti du tuyau : désormais à 50% de ses objectifs soit 5 000 pas sont atteints.

Deux messages vocaux avant d’enchaîner les réunions de l’après-midi : l’un à son cousin Pete pour une session de sport en guise d’after work – côté calories et graisses brûlées, il lui reste une marge de progression certaine. L’autre à sa petite amie Anna pour le dîner du soir de l’autre côté de la ville où un Food Market fait fureur : tout gourmand qu’il est, Max veut le tester.

Du bureau à la salle de sport, Max se sent pousser des ailes : il a troqué ses chaussures pour des baskets et songe déjà au record qu’il va battre lors de ses sessions de HIIT et à la tête rouge de Pete. Sur l’écran de sa montre, une étoile apparaît et Mario passe en mode invincible – 75% de l’objectif sont atteints !

Comme après chaque séance de sport, Max re-découvre que dépenser de l’énergie, c’est aussi en recevoir en retour. Il savoure une lente marche de récupération, le temps de commander un chauffeur pour aller retrouver Anna, femme de sa vie. La victoire est là, Super Mario attrape le drapeau et le salue, mission accomplie, 10 000 pas. Max est tout sourire, le reste ne sera que du bonus.

Et vous, à quoi ressemblera votre journée de héros ordinaire ?