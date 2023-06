The Legend of Zelda - Universal serait en train de signer un contrat avec Nintendo pour que le prochain film d'animation d'Illumination soit un film Zelda

Après l'incroyable succès du film Super Mario Bros. Le Film, il serait étonnant que Nintendo et Illumination ne continuent pas leur partenariat. Selon un insider d'Hollywood, Jeff Sneider, le prochain film d'animation fruit de la collaboration entre Nintendo et Illumination serait un film... The Legend of Zelda ! Selon ses propos tenus dans le podcast The Hot Mic (visible ci-dessous), le contrat avec Universal serait en cours de signature :

Nous allons juste l'annoncer. Encore une fois, ce n'est pas une grande surprise, mais d'après ce que l'on m'a dit - c'est presque officiel - on m'a dit qu'Universal était en fait en train de conclure un " gros contrat " ... pour The Legend of Zelda. Cela ressemble à la prochaine grande franchise d'Illumination Nintendo, ce que nous attendions tous, mais on m'a dit que c'était en train de se produire et que cela allait coûter très cher à Universal en raison du succès de Super Mario. Nintendo sait ce qu'ils valent à ce stade.

Que pensez-vous de cette rumeur ? Un film The Legend of Zelda vous hyperait-il ?