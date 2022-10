Le casting des voix françaises de Super Mario Bros. Le Film dévoilé ?

Nintendo et Illumination ont réussi leur coup en présentant Super Mario Bros. Le Film avec un Nintendo Direct spécial diffusé jeudi soir dernier (voir tous les détails dans notre news spéciale.) Le film d'animation à l'air spectaculaire et totalement différent, dans le traitement, des autres productions Illumination comme Les Minions ou Comme des Bêtes. Chris Meledandri et ses équipes ont fait, semble-t-il, un vrai travail d'adaptation de façon à ne pas trahir l'univers créé par Nintendo, aidé en cela, il faut dire, par l'implication du Maître Shigeru Miyamoto. Si le casting des voix américaines inclut de grandes stars internationales avec Chris Pratt dans le rôle de Mario et Jack Black dans celui de Bowser, on attendait avec impatience de connaître le nom des artistes impliqués dans la version française. On sait que généralement, les distributeurs aiment bien utiliser des célébrités locales de façon à assurer la promotion du film. Et si parfois cela se justifie totalement et même correspond au film et aux souhaits des réalisateurs du projet, dans bien des cas, cela apparait comme purement opportuniste pour coller aux tendances du moment et faire travailler les copains.

Les fans de Nintendo avaient donc un peu peur de retrouver des comiques ou des influenceurs au casting voix FR de Super Mario Bros. Le Film. Et si c'est toujours possible (et sans préjuger du rendu final) pour les voix de Mario et de Bowser, il semblerait que les distributeurs du film en France se soient tournés vers des spécialistes du doublage. En effet, sur les réseaux, les fans ont reconnu dans la bande annonce en version française, les voix de Pierre Tessier pour Mario et de Christophe Lemoine pour Bowser. Pour info, Pierre Tessier est un acteur de Théâtre très actif dans le domaine du doublage. Il est la voix française de Ryan Reynolds dans la plupart de ses films. On le retrouve aussi dans de très nombreux animés et jeux vidéo depuis des années. Quant à Christophe Lemoine, c'est lui aussi un acteur spécialisé dont on connait la voix à travers de très nombreux films, séries, animés et jeux vidéo. Il est en outre la voix de Jack Black dans de nombreux films. Notez que pour le moment, le casting FR n'a pas été dévoilé officiellement mais la présence de ces deux acteurs fait consensus. Il faut de toute façon garder en tête qu'il est tout à fait possible aussi que les voix que l'on entend dans le trailer ne seront pas celles de la version française définitive du film lorsqu'il sortira en salles. Le film (qui n'est d'ailleurs pas tout à fait terminé) sort dans plusieurs mois , et donc le casting peut évoluer d'ici là. Ce serait dommage surtout que le doublage français fait l'unanimité (voir ici.) En attendant d'avoir des informations officielles, retrouvez ci-dessous d'autres acteurs repérés par les fans dans les autres rôles vus lors du trailer. Evidemment, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires et si d'autres noms vous viennent à l'esprit.

Casting FR de Super Mario Bros. Le Film d'après les fans :

Mario : Pierre Tessier

Bowser : Christophe Lemoine

Kamek : Donald Reignoux

Toad : Emmanuel Garijo

Le Roi Pingouin : plusieurs noms ont été évoqués comme Antoine Tomé et Fréderic Souterelle (mais ce dernier aurait confirmé que ce n'était pas lui.)

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 29 mars 2023 . Toutes les infos sur le film dans notre news spéciale.

