Super Mario Bros. Le Film : Chris Pratt ne fait pas l'unanimité en Mario

La présentation de Super Mario Bros. Le Film lors du Nintendo Direct spécial diffusé jeudi soir (voir tous les détails dans notre news spéciale) a fait sensation. Spectaculaires et colorées, les aventures de Super Mario façon Illumination ont l'air très prometteuses, à la fois surprenantes et très fidèles aux jeux Nintendo- on pense notamment à Super Mario Galaxy ou encore à Luigi's Mansion. Outre les premières images, la présentation a été aussi l'occasion d'entendre pour la première fois les voix des personnages, notamment celles de Mario et de Bowser. Cependant, si Jack Black a littéralement enflammé le net avec son interprétation incarnée de Bowser, Chris Pratt a, au contraire, refroidi quelque peu l'ambiance avec son interprétation de Mario jugée par beaucoup comme trop neutre. Alors attention, dans le trailer, Mario ne prononce que trois phrases, ce qui reste un peu court pour se faire une vraie idée du résultat final. Pour autant, de nombreux fans américains ne décolèrent pas sur les réseaux et remettent même en cause le choix de l'acteur pour le rôle du plombier. Pour s'en convaincre un peu plus, certains se sont amusés à regarder le trailer dans différentes langues, histoire de comparer les différentes voix de Mario; une comparaison qui n'a, semble-t-il, pas franchement arrangé les affaires de Chris Pratt- beaucoup préférant la version française à la version originale (dont on vous donne le détail ICI.) Alors encore une fois, il est trop tôt pour porter un regard définitif ( ou une oreille) sur le travail de Chris Pratt et vu le soin qui semble avoir été porté à la réalisation du projet, on ne peut malgré tout que rester confiant. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 29 mars 2023 . Toutes les infos sur le film dans notre news spéciale.

