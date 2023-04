Premières critiques : tout le monde aime Super Mario, le film

Super Mario Bros. Le Film est l'événement de la semaine . Il sort officiellement mercredi et, évidemment, on a hâte. En attendant de vous dire ce que l'on en pense, les avis des premiers spectateurs ont commencé à se multiplier sur les réseaux sociaux et ils sont dithyrambiques. Tout le monde semble emballé par le film, que ce soit par "son animation somptueuse", ses personnages, sa "B.O. au top", ses easters eggs et ses cameos... Beaucoup se sont laissés emporter par le film, décrit comme coloré, rythmé et très soigné réussissant à compiler naturellement près de 40 ans de jeux vidéo de façon très naturelle. Même la VF semble avoir plu ! A ce stade, il y a peu de critiques négatives et les quelques petites objections sont bien souvent balayées par un enthousiasme difficilement contenu. Pour Antoine Desrues d'Ecran Large, par exemple, le film est un "festival de fan-service nostalgique un peu facile mais imparable, au service d'un récit qui va droit au but". mais qu'on ne s'y trompe pas, le film "est une très bonne surprise". Apparemment, Nintendo et Illumination ont pris leur temps pour soigner leur bébé et plaire autant aux gamers qu'aux nouveaux venus et Super Mario Bros. Le Film pourrait bien être non seulement "le meilleur film d'Illumination" et " l'un des MEILLEURS films familiaux de tous les temps " mais aussi "la meilleure adaptation de jeu vidéo à ce jour." Bref, pour beaucoup, Super Mario Bros. Le Film est "un film à voir absolument" ! Evidemment, il faudra attendre la sortie du film, pour voir si ces premières bonnes impressions se confirment- ou pas. En attendant, n'hésitez pas à nous dire en commentaires, si "votre body est ready" et si vous comptez aller voir Super Mario Bros. Le Film cette semaine .

Pour rappel, mais est-ce bien nécessaire ? Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 5 avril 2023 . On vous prépare un florilège des critiques en cours de parution d'ici peu, et bien sûr notre avis complet.

NB : retrouvez quelques trailers du film et des captures d'écran ci-dessous. Attention aux spoilers pour celles et ceux qui préfèrent tout découvrir en salles.

On a vu Super Mario Bros le Film et franchement quel plaisir, qu'on soit fan hardcore ou non. Le nombre de ref' inclues de manière naturelle, c'est épatant ????Quelques surprises aussi????‍????️#SuperMarioBrosMovie @BenjaminBnt vous prépare une critique complète pour bientôt pic.twitter.com/elq0Mxh3ky — IGN France (@IGNFRA) April 2, 2023

L'embargo est fini, et je peux vous dire que #SuperMarioBros est une très bonne surprise.



Un festival de fan-service nostalgique un peu facile mais imparable, au service d'un récit qui va droit au but (en plus d'être servi par une animation somptueuse). pic.twitter.com/LKRbOg7EtH — Antoine Desrues (@Ant_Desrues) April 2, 2023

Avec #SuperMarioBrosMovie , #Nintendo et #Illumination ont réussi un véritable tout de force ! C'est ultra fun, hyper rythmé, bourré de références, accessible à tous ! Sûrement la meilleure adaptation de jeu vidéo à ce jour. Et la VF est absolument GÉNIALE ! Je pèse mes mots ! ???? pic.twitter.com/HxE1l3FOdX — Vincent Formica (@VincentFormica) April 2, 2023

Wahoo! #TheSuperMarioBrosMovie is the ultimate love letter to every era of Mario. Loved the humor & especially Jack Black’s Bowser. I felt the same way watching the movie as I do playing the games. It’s just joyful. Also, stay for the credits! pic.twitter.com/ZcKn17E3PO — Erik Davis (@ErikDavis) April 2, 2023