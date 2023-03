Super Mario Bros Le Film - Visionnez l'ultime bande-annonce du film en français

C'est ce jeudi 9 mars 2023 que Nintendo et Illumination nous ont offert l'ultime bande-annonce de Super Mario Bros. Le Film. En attendant confirmation, il semblerait, au grand soulagement de tout le monde, que le casting choisi initialement pour la VF du film n'ait pas été retouché et remplacé par les Star-Talent comme on en a trop l'habitude ces dernières années.

Ce nouveau trailer nous fait découvrir de nouvelles scènes inédites, dont un Donkey Kong ayant mangé une fleur de feu, et possédant la capacité de créer des boules enflammées. Peut-être un tease pour un nouveau jeu ? En attendant la sortie du film dans les salles obscures le 5 avril 2023, nous vous laissons (re)visionner cet ultime trailer ci-dessous.