Après Super Mario, Shigeru Miyamoto tease l'arrivée d'autres licences Nintendo au cinéma

On l'attendait avec impatience et, finalement on a pas été déçu- ou presque ! Super Mario Bros. Le Film est désormais à l'affiche de nombreux cinémas dans le monde ou il multiplie les records. Si malgré tout, le film divise entre ceux qui le considèrent comme une "ratatouille indigeste" ou comme un simple "film pour enfants", et les autres qui y voient une "master class" et un formidable hommage très respectueux des jeux vidéo, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une date importante pour Nintendo dans son projet de devenir une entreprise de divertissement familiale de masse "respectable" dépassant le cadre restreint des jeux vidéo.

On sait que Nintendo compte investir de plus en plus dans la production audiovisuelle. Ce n'est évidemment pas pour rien que Nintendo possède désormais son propre studio d'animation, Nintendo Pictures et que Chris Meledandri, le PDG d'Illumination Entertainment est entré au conseil d'administration de Nintendo en tant que directeur extérieur. Il n'y a peu de doutes que d'autres projets de film d'animation ou même de séries animés sont dans les cartons. Le Nintendoverse est riche et Nintendo en a conscience. Dans un article du média japonais Nikkei, Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, qui s'est beaucoup investi dans Super Mario Bros. Le Film, a demandé aux fans de faire preuve de patience s'amusant à comparer Nintendo à une "agence de talents" qu'il faudrait gérer en fonction des personnalités, certaines pouvant parfaitement convenir à des films.

Déjà des rumeurs ont évoqué la possibilité que Donkey Kong ait droit à son film ou à sa propre série sachant qu'une zone Donkey Kong est prévue dans les parcs Universal. Une autre rumeur a aussi laissé entendre qu'un film d'animation The Legend of Zelda serait déjà en production chez Illumation. Il y a énormément de possibilités et il faudra patienter avant de découvrir quelles licences Nintendo se retrouveront sur grands ou petits écrans.

Pour rappel, Super Mario Bros. Le Film est sorti depuis le 5 avril 2023 . Retrouvez notre test critique complète ICI et l'avis de la rédaction LA

Voir aussi :