Super Mario Bros. le film : un aperçu des jouets Happy Meal de McDonald's dévoile un nouveau personnage

*** Attention SPOILER !***

Super Mario Bros. Le Film ne sort que l'année prochaine mais Nintendo a déjà commencé à en faire la promotion notamment avec des pubs originales mais aussi des Nintendo Direct spéciaux (voir détails ICI.) Cela permet aussi aux distributeurs de produits dérivés de présenter voire de lancer leurs produits. Il faut se souvenir qu'initialement, le film était prévu pour une sortie fin 2022. On peut penser que de nombreux produits dérivés et goodies étaient donc déjà prêts à sortir. Ainsi, on découvre aujourd'hui qu'au Japon, la chaîne de fast-food McDonald's proposera dès la fin du mois une série de huit figurines tirées du film. Grâce à un utilisateur de Twitter, nous en avons même un aperçu. On y trouvera les personnages déjà présentés par Nintendo dont Mario (dans un tuyau et dans un kart) Peach, Donkey, Luigi, Bowser mais aussi un personnage qu'on ne s'attendait pas à retrouver dans le film : un Luma ! En même temps, pour rappel, dans la seconde bande-annonce du film (à voir ici) Peach explique que "l'univers autour de nous est gigantesque; il y a tellement de galaxies ! Tout le monde compte sur nous..." Il est donc possible que le film envoie Mario et ses amis dans de nombreuses galaxies pour contrer Bowser qui en prend possession les unes après les autres... Et évidemment, qui dit "Galaxy" dit Luma et peut-être même Harmonie. Il faudra évidemment patienter pour le découvrir et découvrir le rôle de ce Luma bleu ciel qui justifie sa figurine.

Super Mario Bros. Le Film est attendu dans les salles le 29 mars 2023

