Nintendo Direct spécial Super Mario Bros, le Film - Découvrez dès 22H05 les premières images du film d'animation Mario en direct

Ce soir c'est un évènement à ne pas rater à partir de 22h05 heures (heure de Paris ) ici-même ou sur les réseaux de Nintendo. Après des années d'attente, Nintendo et le studio d'animation Illumination (Moi, Moche et Méchant, Comme des Bêtes, les Minions...) vont enfin nous dévoiler les premières images et les premières infos de Super Mario, le film. Pour le moment, le titre du film semble être The Super Mario Bros. Movie mais on peut s'attendre à découvrir un autre titre, surtout en français. A part ça, peu d'informations, jusqu'à présent si ce n'est au travers de l'annonce du casting original (voir ici) mais aussi d''une première affiche teaser (voir là) très prometteuse. Sinon, on a eu droit à quelques rumeurs sur l'apparence de Peach et de Mario semblant sortir tout droit de la zone à thème Super Mario World des parcs Universal. Le mieux sera tout de même d'attendre la présentation officielle de ce soir pour s'enthousiasmer ou déverser son venin et sa hargne sur les réseaux. Quoiqu'il en soit, à la rédaction, notre "body is ready" et on vous donne rendez-vous ici même (et sur notre serveur Discord ) à 22H05 (heure de Paris) pour découvrir ensemble ce moment charnière du Nintendoverse. Disney n'a qu'à bien se tenir !

Pour rappel, Super Mario, le Film est attendu dans les salles en avril 2023. Plus de détails sur le casting et les personnages du film, dans notre news spéciale.

