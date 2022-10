Super Mario Bros. Le Film : tout ce qu'il faut savoir et premières images du film

Enfin, Nintendo lève le voile sur le film Super Mario tant attendu. Retrouvez ici toutes les nouvelles infos partagées lors du Nintendo Direct diffusé à l'instant. le Direct a été l'occasion d'entendre les voix de Mario et de Bowser, respectivement interprétés par Chris Pratt et Jack Black mais aussi de découvrir les premières images du film, spectaculaires et surprenantes. Retrouvez le Direct ci-dessous ainsi que quelques captures d'écran. Shigeru Miyamoto précise que le teaser est rempli de petits détails...

Les réalisateurs du film sont Michael Jelenic et Aaron Horvath que l'on retrouve au générique de la série Teen Titan Go!

et que l'on retrouve au générique de la série La phase d'animation sera terminée la semaine prochaine

Le compositeur est Brian Tyler. Il entre en studio dans 14 jours . Brian Tyler a notamment fait les musiques des jeux Assassin's Creed IV Black Flag et Far Cry 3 ou encore des films Tic et Tac, les rangers du risque, Escape Game 2 ou encore du dernier Scream

Il entre en studio dans . Brian Tyler a notamment fait les musiques des jeux et ou encore des films ou encore du dernier Retrouvez la bande annonce du film en français ICI

Super Mario Bros. Le Film sortira en salles en France le 29 mars 2023.

Et toujours : plus de détails sur le casting et les personnages du film, dans notre news spéciale.