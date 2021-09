Super Mario, Le Film : Shigeru Miyamoto dévoile de nouvelles infos, une date de sortie et le casting du film

Le Nintendo Direct diffusé cette nuit (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) a été l'occasion de retrouver Shigeru Miyamoto venu nous parler non pas de son dernier jeu mais de son "premier" film ! En effet, le maître est passé faire un petit coucou et donner enfin quelques informations sur le film d'animation Super Mario réalisé par le studio ILLUMINATION et Chris Meledandri à l'origine notamment de la série de films Moi, Moche et Méchant. le film sortira en fin d 'année prochaine et plus spécifiquement le 21 décembre aux Etats-Unis.

Si le Maître n'est venu avec aucune image du film, il a révéler le casting voix US et c'est assez étonnant :

Dans le rôle de Mario, c'est l'acteur Chris Pratt connu pour ses rôles dans Les Gardiens de la Galaxie et Jurassic World

Dans le rôle de la Princesse Peach , on retrouvera Anya Taylor-Joy connu mondialement depuis Le jeu de la Dame sur Netflix

Dans le rôle de Bowser, on retrouvera le truculent Jack Black vu dernièrement dans les films Chair de poule et Jumanji.

A part ça, Charlie Day sera Luigi, Seth Rogen jouera Donkey (qui sera donc bien présent.) et Keegan-Mickael Key personnalisera Toad

Quant à Charles Martinet, la voix historique de Mario (et de bien d'autres héros Nintendo), il n'a pas été oublié et il fera des apparitions surprenantes. Mama Mia!

A part ça Kamek, Cranky Kong et Spike seront aussi de la fête (avec les voix respectives de Kevin Michael Richardson, Fred Armisen et Sebastian Maniscalco- qui, rappelez-vous avait vendu la mèche)

Pour en savoir plus il faudra encore patienter... En attendant, retrouvez la présentation de Shigeru Miyamoto dans la vidéo ci-dessous.