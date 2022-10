Super Mario Bros, Le Film - découvrez la version française de la bande-annonce

Après une première présentation en bonne et due forme (voir notre article en cliquant ici), le film Super Mario Bros. vient de nous rassurer quant à sa version française dans un premier aperçu. Si pour l'instant rien n'est ni définitif ni officiel, il semblerait qu'Universal Pictures France ait fait le choix de ne pas céder aux sirènes des influenceurs et autres footballers et d'embaucher de véritables acteurs de doublages pour assurer les voix françaises du film.

Celui qui nous semble être Donald Reignoux doublerait donc Kamek dans cette première bande-annonce. Avez-vous reconnu d'autres voix ? Nul doute que plus d'informations devraient nous parvenir très bientôt. D'ici là vous pouvez voir et revoir ce teaser en version française en cliquant ci-dessous.