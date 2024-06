Nintendo Direct officiellement annoncé pour découvrir les derniers jeux Nintendo Switch - Toutes les infos

On l'attendait et le voilà ! Le Nintendo Direct de juin sera diffusé demain, 18 juin à 16h00 (heure de Paris). Au programme, près de 40 minutes d'infos centrées sur les jeux Nintendo Switch à venir au cours du second semestre 2024 . Par contre, comme déjà annoncé, le successeur de la Nintendo Switch ne sera pas de la "party".

Pour découvrir ensemble ce que Nintendo nous prépare, rendez-vous donc ici-même demain à 16H00 !

En attendant, retrouvez nos prédictions dans notre news spéciale et n'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire.

