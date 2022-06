Hideki Kamiya incite vraiment les joueurs à jouer à Bayonetta 1 et 2 avant la sortie de Bayonetta 3

Parmi les jeux attendus en 2022 dont on a aucune nouvelle depuis longtemps, il y a Bayonetta 3. Selon toute logique, la patience des joueurs devraient être bientôt récompensée... Dans un fil Twitter, le directeur exécutif du jeu, Hideki Kamiya a rappelé que logiquement, il ne restait plus beaucoup de temps avant la sortie du jeu et qu'en attendant, s'il y avait encore des joueurs qui ne connaissaient pas les deux premiers épisodes, il était encore temps d'y jouer. Hideki Kamiya affirme que contrairement aux deux premiers épisodes qui pouvaient se suffire à eux-mêmes, Bayonetta 3 ne s'appréciera pleinement que si on a joué à Bayonetta 1 & 2. Donc toutes celles et ceux qui veulent jouer à Bayonetta 3 doivent impérativement (re)jouer aux épisodes précédents ! Ce n'est pas la première fois qu'Hideki Kamiya demande aux joueurs de se préparer à accueillir Bayonetta 3 en jouant aux deux premiers épisodes (voir ici.) On espère quand même que le nouveau jeu saura plaire aux nouveaux venus ne connaissant pas la sorcière, quitte ensuite à les inciter à découvrir les autres jeux.

