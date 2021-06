Hideki Kamiya s'emporte contre ceux qui spéculent sur le développement de Bayonetta 3

A la fin de l'année , cela fera quatre ans que Bayonetta 3 a été annoncé en exclusivité sur Nintendo Switch- souvenez-vous. Depuis, le jeu n'a quasiment donné aucune nouvelle. Résultat, lorsque Nintendo a annoncé son Nintendo Direct de l'E3 sur les jeux à venir en 2021 (voir toutes les annonces ICI) , beaucoup ont voulu croire que le titre de PlatinumGames allait en profiter pour donner de ses nouvelles... Malheureusement ce n'était à priori pas le bon moment puisque Bayonetta 3 n'était pas au programme du Direct de l'E3. Une absence qui a provoqué semble-t-il une avalanche de réactions négatives sur les réseaux sociaux de PlatinumGames mais aussi sur ceux d'Hideki Kamiya, membre émérite du studio et notamment réalisateur du premier titre qui s'en est ému sur son compte Twitter. Dans une série de tweets, le réalisateur a expliqué qu'il comprenait que les fans aient envie d'avoir des informations et de voir le jeu en action mais apr contre, il ne supportait pas tous ceux qui a la moindre occasion en profitait pour pourfendre le jeu avec des avis négatifs et dire que le développement avait des soucis ou qu'il étaient arrêté... Des fans exaspérants pour Hideki Kamiya, qualifiés même de véritables "déchets publics" et de la pollution irritante !

Une position que l'on peut comprendre voire même partager même si comme le rappelle le site Nintendo Life, Hideki Kamiya n'est pas le dernier à s'amuser sur les réseaux sociaux et même à faire du teasing. D'ailleurs, juste avant le Nintendo Direct , le réalisateur a tweeté une image montrant trois poupées Bayonetta dans leur emballage accompagnée du message suivant : "en parlant de cela, je l'ai reçu... je l'ouvrirai bientôt..."

Après ça, difficile pour Hideki Kamiya de se plaindre des réactions qu'il a, en partie, contribuer à provoquer même si dernièrement il avait conseillé aux fans d'oublier Bayonetta 3 pour mieux être surpris lorsque le jeu fera reparler de lui...

Alors attendez-vous Bayonetta 3 ? Etes-vous déçu de ne pas avoir eu de nouvelles infos sur le jeu ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Source : Nintendolife