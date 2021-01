Hideki Kamiya conseille aux fans d'oublier pour le moment Bayonetta 3

Bayonetta 3 est l'une des exclusivités les plus attendues sur Nintendo Switch. Malheureusement, depuis son annonce en décembre 2017 , et la publication d'un court teaser. les seules informations qui sont partagées au sujet du jeu, c'est que son développement est toujours en cours et qu'il avance bien... Cependant, forcément les fans s'impatientent et même s'inquiètent. Une inquiétude légitime que Hideki Kamiya, le père de la franchise, comprend et d'ailleurs il espère faire le point sur le jeu cette année. Dans une récente entrevue publié sur le site Vidéo Games Chronicle, le célèbre producteur et directeur a une nouvelle tenté de rassurer tout en bottant en touche, rappelant que l'année était encore longue. D'ailleurs, probablement lassé à devoir se justifier en permanence sur le jeu, il conseille à tout le monde de repartir à zéro et même d'oublier Bayonetta 3 , de façon à ne plus se focaliser sur d'éventuelles annonces et mieux être surpris lorsque celles-ci arriveront enfin. Pas sûr que cela rassure vraiment les fans mais, bien sûr nous vous en laissons juge.

Source : Videogameschronicle