Bayonetta 3 : Hideki Kamiya recycle un commentaire rassurant de 2020

Dévoilé lors des Game Awards 2017 avec un court teaser, Bayonetta 3 est depuis relativement discret. Les seules fois où le jeu fait l'actualité, c'est lorsque les pontes de PlatinumGames, questionnés à son sujet, se sentent obligés de dire que tout est ok et que le développement du jeu avance bien. L'année dernière, pour ses vœux de 2020 publiés par Famitsu, Hideki Kamiya avait ainsi tenu à rassurer les fans, conscient de l'inquiétude des fans devant le manque d'information, en assurant que le développement se déroulait très bien et qu'il fallait patienter l'esprit tranquille.

Un an plus tard, cependant, Bayonetta 3 n'a toujours pas donné de ses nouvelles mais Hideki Kamiya se veut une nouvelle fois rassurant puisque dans ses vœux pour l'année 2021 publiés par Famitsu, il répète que le développement deBayonetta 3 se déroule très bien et qu'il faut patienter l'esprit tranquille. Un côté "déjà-vu" ou plutôt "déjà lu" assumé par son auteur puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la copie de son commentaire de 2020 !

Conscient qu'il n'avait rien à dire de nouveau et qu'à force de rabâcher la même chose, cela devenait un peu ridicule, Hideki Kamiya a préféré faire de l'humour en copiant-collant sa réponse de 2020. Espérons cependant que plus de trois ans après son officialisation, Bayonetta 3 finira par se montrer en 2021. Peut-être que le jeu fera partie "des gros titres" accompagnant le lancement de l'hypothétique New Nintendo Switch ?

A noter qu'Hideki Kamiya a pris de l'avance pour son commentaire de 2022 en donnant des nouvelles de Project GG qui a "enfin démarré". Il pourra le copier-coller dans ses vœux de l'année prochaine.

VOEUX 2021 D'HIDEKI KAMIYA pour FAMISU : Mots clés de Hideki Kamiya pour 2021: "Faire de mon mieux." Quoi de neuf: «Tout d'abord, beaucoup de gens s'inquiètent pour Bayonetta 3 étant donné qu'il n'y a pas eu de nouvelles informations depuis son annonce, mais les vérifications des nouveaux systèmes se sont bien déroulées et le développement se déroule très bien, alors veuillez patienter l'esprit tranquille. . (Ceci est une copie de mon commentaire de 2020.) Aussi Project G.G. (titre provisoire) a enfin démarré, alors attendez-le avec impatience. "

